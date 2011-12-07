В новогодние каникулы казанские поликлиники принимут заболевших горожан

30 декабря они будут открыты с 9 до 15 часов, 31 декабря - с 8 до 18 часов. 1, 2, 4, 5, 7, 8 января работают только дежурные терапевтические бригады. 3 и 6 января помимо этих бригад выйдут на работу специалисты узкого профиля, рентген-кабинета, лаборатории, травмпунктов с дневным режимом.Детские поликлиники 30 декабря, 1, 6 и 7 января будут открыты с 9 до 15 часов. Вызовы на дом в эти дни обслуживаются. 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 8 января детские поликлиники будут принимать посетителей с 9 до 17 часов. Прием вызовов осуществят с 8 до 16 часов.Травматологические пункты при поликлинике №7, больницах №7, 12, 18 будут работать круглосуточно. Детей с травмами примут 31 декабря, 3, 6 января с 9 до 17 часов в детском травмпункте в детской клинической больнице №1 по адресу: улица Декабристов, 125а. В другие праздничные дни - 2, 3, 5, 8 января - в детском травмпункте ДРКБ по адресу: улица Бигичева, 20.Без выходных будут принимать пациентов стоматологические поликлиники. Время работы - с 9 до 15 часов. В круглосуточном режиме предстоит работать в новогодние каникулы стационарам, роддомам и гинекологическим стационарам Казани. Женские консультации будут вести прием 3 и 6 января, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.Телефон «горячей линии» ГАУЗ «Республиканский центр медицины катастроф» РКБ 293-49-95 (круглосуточно).