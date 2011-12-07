В связи с новогодними праздниками с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года изменяется режим работы отделений «Почты России»

В субботу, 29 декабря, почтовые отделения всех классов будут работать по режиму понедельника с сокращением рабочего дня на час. 30 декабря почтовые отделения будут работать по режиму воскресенья.31 декабря городские отделения почтовой связи будут работать по режиму субботы. Сельские отделения работать не будут.1 - 2 января 2019 года - выходной во всех ОПС по РТ.3 января ОПС 1, 2, 3-го класса работают по режиму четверга. В ОПС в административных центрах муниципальных образований рабочий день с 9.00 до 14.00. Сельские ОПС работают по установленному режиму работы. Выдача пенсий за 4-е число и 6-е по графику.4 января ОПС 1, 2, 3-го класса работают по режиму пятницы. Во всех остальных ОПС выходной.5 января ОПС 1, 2, 3-го класса работают по режиму субботы. В ОПС в административных центрах муниципальных образований рабочий день с 9.00 до 14.00. Сельские ОПС работают по установленному режиму работы. Выдача пенсий за 5-е число и 7-е по графику.6 января ОПС 1, 2, 3-го класса работают по режиму воскресенья с сокращением рабочего дня на час. Во всех остальных ОПС выходной.7 января выходной во всех ОПС по РТ.8 января ОПС 1, 2, 3-го класса работают по режиму вторника. В ОПС в административных центрах муниципальных образований рабочий день с 9.00 до 14.00. Сельские ОПС работают по установленному режиму работы. Выдача пенсий за 8-е число по графику.С 9 января все ОПС работают по установленному режиму работы.Для бесперебойной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными Отделениями Пенсионного фонда РФ, сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России».Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.