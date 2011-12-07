В Татарстане за последние восемь лет не допущено ни одного лесного пожара

В Татарстане за последние восемь лет не было допущено лесных пожаров. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на заседании коллегии Минлесхоза РТ.После 2010 года лесных пожаров в республике не допущено, отметил докладчик. «В отчетном году лесных пожаров также не допущено», — добавил он.Министр подчеркнул, что ведется планомерный государственный лесной надзор. Так, в этом году инспекторами республики было выявлено 651 нарушение требований лесного законодательства. Сумма нанесенного ущерба оценивается в более чем 6,5 млн рублей.«Выявляемость нарушителей составила 96%», — отметил Кузюров.Общая площадь лесов Татарстана составляет 1 млн 271 тыс. га, лесистость — 17,5%. Средний возраст насаждений — 53 года.