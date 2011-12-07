Зимняя рыбалка: три совета для начинающих

Оговоримся сразу, начинать зимнюю рыбалку лучше с опытными друзьями. Сходив пару раз на водоем, вы поймете, стоит ли оно того и лежит ли к такому досугу душа. Ведь не каждый может выдержать ожидание улова на колючем ветре да в мороз. Узнав от друзей азы рыбалки, вы станете лучше ориентироваться как в технике, так и в снастях, которые следует купить.ЭкипировкаНачинать подготовку к выходу на лед следует именно с одежды. Неизменный атрибут зимнего рыбака - комплект термобелья, который позволит сберечь тепло. Сюда входит нательное белье, а также носки. Поверх термобелья можно надеть одежду на флисе, что станет еще одним фактором поддержания комфортной температуры тела на продолжительное время. А вот как быть с верхним одеянием? Чаще всего рыбаки ограничиваются классическими штанами (например, на ватной основе) и стареньким пуховиком. Да, с одной стороны, такую одежду не жалко испачкать или порвать, но и защита от агрессивной внешней среды у нее зачастую оставляет желать лучшего. Здесь на выручку приходят казанские магазины, предлагающие рыболовецкие снасти и сопутствующие рыбалке товары. Рыбакам предлагают купить как отдельно куртки или комбинезоны, так и полный комплект. Стоимость комплекта разнится в зависимости от производителя - диапазон от 6,5 до 14 тысяч и выше. Но за эти деньги можно приобрести качественный товар с устойчивостью к температуре от 25 градусов мороза и ниже, ветрозащитой, влагостойкостью и обилием карманов, что так удобно в процессе рыбалки. Не следует забывать и о защите рук - здесь популярен сегмент перчаток, которые заметно выигрывают в практичности у варежек и рукавиц. Перчатки часто утепляют флисом, снабжают ветрозащитой и водонепроницаемостью.СнастиНа первом месте, конечно же, удочка. Зимние удочки, коих стоит брать с собой на водоем 2 - 3, продаются с катушками из морозостойкого пластика. Отечественную продукцию с типоразмером катушки до 60 мм можно приобрести в пределах 170 рублей.Финские снасти обойдутся дороже - до 300 единиц российской валюты, ну а цена на телескопические удочки из сверхпрочных композитных материалов может достигать 1000 рублей и больше. Следует не забыть приобрести леску. Рыбаки рекомендуют новичкам брать леску диаметром 0,1 - 0,12 мм, что вполне достаточно для вылова рыбки массой до 350 граммов.Зимний лов рыбы чаще всего идет на мормышку. Встречаются мормышки нескольких видов (они различаются по размерам), позволяющие ловить рыбу разной величины. Наборы отечественных мормышек стоят в пределах 200 рублей. На одну мормышку можно смело насаживать до трех мотылей, поэтому не забудьте приобрести мотыльницу. Удобнее всего покупать коробочку с откидной крышкой - стоит она не больше 50 рублей.Прочие аксессуарыКакая зимняя рыбалка без ледобура? Самая распространенная конструкция этого инструмента - шнек или винт. Ледобуры различаются по длине шнека, диаметру, направлению вращения. На российском рынке распространены отечественные и скандинавские девайсы. Новичкам рекомендуем остановиться на российских ледобурах, так как, во-первых, манит их цена (в пределах 2,5 - 3 тысяч рублей), а во-вторых, простота в эксплуатации. Отечественные буры вполне реально заточить в полевых условиях, а запасные ножи к ним стоят не дороже 150 - 200 рублей. А вот скандинавские ледобуры обойдутся в 1,5, а то и в 2 и больше раз дороже. Важно следить за остротой ножей, ведь только в этом случае можно без проблем пробурить плотный лед.Для ловли окуня или плотвы достаточно приобрести бур с диаметром лунки 110 мм либо остановиться на усредненном в 130 мм. Лунка диаметром 150 мм требуется для рыбы покрупнее, например, леща.Дабы не вылавливать из пробуренной лунки кусочки льда руками, рыбаку следует иметь при себе черпак. Кроме того, он поможет заточить острые углы лунки, об которые есть вероятность порвать леску. Черпаки стоят в пределах 150 рублей, а в крайнем случае можно позаимствовать его из кухонного инвентаря. Главное, чтобы ручка была выполнена из материала, который позволит черпаку удержаться определенное количество времени на плаву.Для того чтобы подцепить пойманную рыбку, в арсенале рыбака должен быть багор. Следует подбирать багор аналогично черпаку - металлическая основа и плавающая рукоятка. Острота багра имеет большое значение. Цены на отечественные багры не кусаются - диапазон от 250 до 500 рублей в зависимости от габаритов.Для переноски всех перечисленных снастей и вещей удобнее приобрести рыболовный ящик. Внутри ящик разделен на множество ячеек, в чем он заметно выигрывает у рюкзака, где вещи зачастую перемешиваются. Если вы предпочитаете активную рыбалку и переходите с одного места на другое, то рекомендуем приобрести ящик на двух лямках, чтобы он не стеснял движений. Добротные по качеству контейнеры стоят от 2,5 тысячи рублей.А в заключение поговорим о некоторых девайсах, которые иметь не обязательно, но они помогут сделать рыбалку максимально комфортной. Например, можно приобрести складной стульчик со спинкой, что гораздо удобнее ящика. А от пронизывающего ветра легко укрыться в небольшой палатке. В палатке можно даже организовать небольшой пикничок с портативной горелкой и горячей пищей, не опасаясь снежной пурги. Столь обширное хозяйство удобнее носить не за плечами, а везти в небольших санках в форме корыта.Современный рынок товаров для зимней рыбалки очень разнообразен. Здесь все решают лишь возможности кошелька человека, который хочет провести свободное время у лунки. В погоне за азартом важно не забывать и правила техники безопасности: не выходить на неокрепший лед; не заходить на середину русла реки или другого водоема (лед там тоньше); прощупывать свой путь пешней; остерегаться незамерзших лунок, припорошенных снегом; не употреблять алкоголь до рыбалки и во время пребывания на водоеме.