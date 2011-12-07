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Полиция Казани оштрафовала лихача на «Кадиллаке» на 16 тысяч рублей

В отношении 21-летнего водителя составили 17 административных материалов.

В Госавтоинспекции столицы Татарстана сообщили о штрафовании водителя, устроившего гонки в центре Казани.

Известно, что заинтересовались ситуацией после попадания ролика в социальные сети. На нем водитель «Кадиллака» экстремально разъезжал по центру города, игнорируя знаки и запрещающий сигнал светофора на перекрестках, а также выезжал на встречную полосу движения.

Позже личность управляющего была установлена. Им оказался 21-летний казанец. Сейчас в отношении него составили 17 административных материалов, где сумма штрафа составила 16 тыс. рублей. Также ему может грозить лишение прав от четырех месяцев до полугода. Сейчас его доставили в отдел полиции. 

КВ
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