Полиция Казани оштрафовала лихача на «Кадиллаке» на 16 тысяч рублей

В Госавтоинспекции столицы Татарстана сообщили о штрафовании водителя, устроившего гонки в центре Казани.

Известно, что заинтересовались ситуацией после попадания ролика в социальные сети. На нем водитель «Кадиллака» экстремально разъезжал по центру города, игнорируя знаки и запрещающий сигнал светофора на перекрестках, а также выезжал на встречную полосу движения.

Позже личность управляющего была установлена. Им оказался 21-летний казанец. Сейчас в отношении него составили 17 административных материалов, где сумма штрафа составила 16 тыс. рублей. Также ему может грозить лишение прав от четырех месяцев до полугода. Сейчас его доставили в отдел полиции.