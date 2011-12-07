Блокадники Ленинграда на встрече в Казанской ратуше: «Блокада – это страшный голод и холод»

Сорок ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда стали гостями состоявшегося в Казанской ратуше приема мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, посвященного 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Корреспондент ИА «Татар-информ» пообщалась с ветеранами.«В памяти осталось очень многое. Отец воевал в финскую войну, ноги у него были отморожены. Он умер от голода в Кировске. Не могу забыть, как трое друзей привезли его из Кировска на санках, чтобы похоронить. Через два месяца от голода умерла мать. Мы, трое детей, остались одни. Нас эвакуировали в 1942 году», – рассказал 83-летний житель Казани Евгений Семенов.Евгений Дмитриевич был эвакуирован на Урал вместе с двумя сестрами. Там они попали в детский дом. После окончания ремесленного училища в 1948 году по распределению его направили в Казань на авиационный завод № 387, впоследствии ставший Казанским вертолетным, где он и проработал до пенсии.Годы осады Ленинграда блокадники вспоминали со слезами на глазах. Валентина Гордеева родилась в 1941 году. В их семье было три ребенка. Отец погиб на фронте, а сестры Валентины Ильиничны умели от голода в десять и 13 лет. Уцелевшую девочку вместе с матерью эвакуировали в Казань в 1942 году. О блокаде она знает со слов матери.«Блокада – это страшный голод и холод, нет воды и продуктов. Запасы истощались, люди обменивали на еду ценные бытовые предметы – ложки, швейные машинки – у кого что было. Когда мать видит, как ее дети таят день ото дня, – это очень страшно. Люди жили в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь детей», – подчеркнула собеседница агентства.Бывшему десантнику Павлу Клетневу 94 года. В 1942 году он был призван в ряды Красной армии. С декабря 1942-го по май 1943 года воевал на Ленинградском фронте в составе пулеметно-артиллерийского полка, входившего в состав 67-й армии. Принимал участие в боях за оборону Ленинграда.«Я часто по ночам вспоминаю начало прорыва блокады. В то время мне было 18 лет. На фронте мы вообще не болели. Помню, утром повар сварит сосновые ветки, и каждый солдат пил по литру такого витаминизированного чая. Видимо, мне выпала такая судьба в жизни, что меня не убили и голод не уморил», – заметил Павел Кузьмич.Собеседник агентства также принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. В Татарстане и за его пределами ветеран широко известен благодаря регулярным прыжкам с парашютом, которые он совершает ежегодно, несмотря на свой возраст. Клетнев установил традицию – прыгать с парашютом накануне 9 Мая.Собравшихся на приеме ветеранов с 75-летием освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.«Мы, молодое поколение, бесконечно благодарны за ваш трудовой и боевой подвиг. Благодаря вашей победе мы имеем мирное небо над головой. Мы имеем возможность жить, создавать семьи, рожать детей и уверенно смотреть в будущее. За каждым из вас – трудовой подвиг и слава», – сказал глава города, обращаясь к ветеранам.Правительство Санкт-Петербурга своим постановлением учредило памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В Казанской ратуше эту награду вручили 34 участникам встречи. Для гостей прозвучали песни военных лет.