Большинство туристов останавливаются в Казани на 2-3 дня

47,7% туристов, посещавших Казань в 2018 году, останавливались в городе на 2-3 дня. Об этом заявили в ходе «делового понедельника» в мэрии. На 11% выросло количество туристов, останавливавшихся в городе на 4-7 дней. Среднегодовая загрузка городских отелей достигла 60%. Пик пришелся на дни матчей ЧМ-2018 - 91,5%.