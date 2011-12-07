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Большинство туристов останавливаются в Казани на 2-3 дня

Об этом говорит статистика за 2018 год.
47,7% туристов, посещавших Казань в 2018 году, останавливались в городе на 2-3 дня. Об этом заявили в ходе «делового понедельника» в мэрии. На 11% выросло количество туристов, останавливавшихся в городе на 4-7 дней. Среднегодовая загрузка городских отелей достигла 60%. Пик пришелся на дни матчей ЧМ-2018 - 91,5%.
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