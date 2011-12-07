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Казанская пенсионерка перевела мошенникам больше 200 тыс. рублей

Женщине обещали компенсационные выплаты за купленные БАДы.
В конце недели в один из отделов полиции города обратилась пенсионерка, которая стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Женщина рассказала, что ей звонили неизвестные и обещали перевести компенсационные выплаты за купленные БАДы. Пенсионерка доверилась незнакомцам, совершила ряд манипуляций и перевела им 232 тыс. рублей. После этого их телефоны перестали отвечать. Возбуждено уголовное дело.
КВ
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