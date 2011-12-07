Команда РТ стала победителем чемпионата ПФО по лыжным гонкам

Преодолев заданные дистанции и в последний день Чемпионата члены сборной Татарстана вновь не оставили никому из соперников даже малейших шансов на успех. В результате немалого труда при подготовке к соревнованиям и воле к победе сборная команда Республики Татарстан стала победителем чемпионата Приволжского Федерального округа по лыжным гонкам.Нынешний Чемпионат выдался многочисленным – в гонках соревновалось около более 500 спортсменов. В течение 5 дней каждый из них выходил на трассу, чтобы побороться за победу. Они соревновались в индивидуальных гонках свободным и классическим стилем, спринтерской и эстафетной гонках. Чемпионат Приволжского Федерального округа, проходящий на родной земле, принес лыжникам из Татарстана более 80% медалей из 42 возможных. Напомним, в период с 22 по 27 января одновременно в пяти субъектах России (Архангельской, Тюменской, Ярославской областях, в Республике Татарстан и Хакасии) прошли Чемпионаты федеральных округов по лыжным гонкам. В Заинске соревновались сильнейшие спортсмены Республики Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей, а также Республики Татарстан. В Чемпионате Приволжского округа принимали участие более 40 спортсменов республики.Командный зачет среди субъектов подводился по сумме очков, набранных спортсменами в видах программы Чемпионата. Победитель определялся по наибольшей сумме очков. В командном зачете чемпионата лидировала Республика Татарстан (2632 очка). На втором месте остановилась команда Удмуртской Республики (690 очков). Замкнула тройку регионов-лидеров Нижегородская область (252 очка).Напомним, сборная команда Республики Татарстан по лыжным гонкам в прошлогоднем Чемпионате Приволжского федерального округа стала серебряным призером.