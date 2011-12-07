В 2019 году в Татарстане планируют построить 21 сельский клуб, 105 спортивных площадок и 45 ФАПов

В рамках реализации программ строительства социально-культурных объектов за этот год в Татарстане планируют построить 21 сельский клуб, 105 спортивных площадок и 45 ФАПов, рассказал сегодня во время совещания глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин. Об этом сообщается на официальном портале Президента Татарстана. Кроме того, в этом году запланировано строительство 11 зданий исполкомов поселений, 8 блочных модульных лыжных баз, 9 врачебных амбулаторий и офиса врача общей практики и участкового педиатра в столице республики. Пока на стадии согласования находится проект строительства 22 блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения.Сегодня в Доме Правительства РТ состоялось республиканское совещание, которое провел в режиме видеоконференцсвязи Президент республики Рустам Минниханов.