В Татарстане вдвое увеличат финансирование транспортного гранта для студентов

Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.«Проанализировав разные варианты, Правительством Татарстана принято решение продолжить реализацию проекта „Транспортный грант“, хорошо зарекомендовавшего себя в студенческой среде, и в два раза увеличить его финансирование: с 30 до 60 миллионов рублей в год», — сказал Фаттахов.Также рассматривается возможность, что софинансирование пойдет и от самих вузов. А добавившиеся средства будут направлены на то, чтобы помимо активистов помогать нуждающимся студентам, добавил глава министерства.«Будут пересмотрены и размеры денежных выплат, потому что расходы на транспорт у студентов в Казани и, скажем, Чистополе, сильно отличаются», — отметил Дамир Фаттахов.