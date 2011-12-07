Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане вдвое увеличат финансирование транспортного гранта для студентов

На реализацию проекта «Транспортный грант» будет выделяться 60 млн рублей в год, рассматривается вариант софинансирования от самих вузов.
Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.«Проанализировав разные варианты, Правительством Татарстана принято решение продолжить реализацию проекта „Транспортный грант“, хорошо зарекомендовавшего себя в студенческой среде, и в два раза увеличить его финансирование: с 30 до 60 миллионов рублей в год», — сказал Фаттахов.Также рассматривается возможность, что софинансирование пойдет и от самих вузов. А добавившиеся средства будут направлены на то, чтобы помимо активистов помогать нуждающимся студентам, добавил глава министерства.«Будут пересмотрены и размеры денежных выплат, потому что расходы на транспорт у студентов в Казани и, скажем, Чистополе, сильно отличаются», — отметил Дамир Фаттахов.
КВ
Лента новостей