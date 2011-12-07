Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За 2018 год в Казани поставили на охрану 10 объектов культурного наследия

Были проведены ремонтно-реставрационные работы на 4 объектах.
За 2018 год в Казани поставили на охрану 10 объектов культурного наследия, заявили в ходе «делового понедельника» в мэрии. Исполком Казани подготовил 12 заданий по сохранению ОКН. Кроме того, согласована проектная документация на проведение работ на 6 объектах, выдано 8 разрешений на проведение работ. За год были проведены ремонтно-реставрационные работы на 4 объектах. В настоящее время ведутся работы по реставрации комплекса «Хлебного базара» (ул. Профсоюзная) и воссозданию лавок купца Курманаева. 
КВ
Лента новостей