За 2018 год в Казани поставили на охрану 10 объектов культурного наследия, заявили в ходе «делового понедельника» в мэрии. Исполком Казани подготовил 12 заданий по сохранению ОКН. Кроме того, согласована проектная документация на проведение работ на 6 объектах, выдано 8 разрешений на проведение работ. За год были проведены ремонтно-реставрационные работы на 4 объектах. В настоящее время ведутся работы по реставрации комплекса «Хлебного базара» (ул. Профсоюзная) и воссозданию лавок купца Курманаева.