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Минниханов: С трудными подростками должны работать все профильные структуры

Работа должна вестись не только с теми, кто находится в группе риска, так как подростки из благополучных семей тоже попадают в трудные ситуации.

С трудными подростками должны работать все профильные ведомства, это будет более эффективно, считает президент РТ Рустам Минниханов.

«Здесь, я считаю, и сама школа не дорабатывает. Это должна быть наша совместная работа. Отмечу, что работа должна проводиться не только с теми, кто входит в группу риска, ведь случается, что и подростки из благополучных семей попадают в сложные ситуации. Главное своевременно разбираться, чтобы не доводить до трагедий», — сказал глава республики.

Он отметил, что подростковой преступностью следует заниматься более активно и реагировать на все сигналы, которые поступают от школ и родителей.

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