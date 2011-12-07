Минниханов: С трудными подростками должны работать все профильные структуры

С трудными подростками должны работать все профильные ведомства, это будет более эффективно, считает президент РТ Рустам Минниханов.

«Здесь, я считаю, и сама школа не дорабатывает. Это должна быть наша совместная работа. Отмечу, что работа должна проводиться не только с теми, кто входит в группу риска, ведь случается, что и подростки из благополучных семей попадают в сложные ситуации. Главное своевременно разбираться, чтобы не доводить до трагедий», — сказал глава республики.

Он отметил, что подростковой преступностью следует заниматься более активно и реагировать на все сигналы, которые поступают от школ и родителей.