В 2020 году полиция РТ прикрыла 61 канал поставки наркотиков и 9 нарколабораторий

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В Татарстане в 2020 году полицейские прикрыли 61 канал поставки наркотиков и пресекли работу 9 нарколабораторий, сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин.
«Пресечена деятельность девяти подпольных лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. Перекрыт 61 канал поставки наркотиков, 9 из которых — международные», — уточнил он.
Всего в прошлом году было выявлено более 5 тыс. наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечены более 1,5 тыс. человек.