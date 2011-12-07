В 2020 году полиция РТ прикрыла 61 канал поставки наркотиков и 9 нарколабораторий

В Татарстане в 2020 году полицейские прикрыли 61 канал поставки наркотиков и пресекли работу 9 нарколабораторий, сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

«Пресечена деятельность девяти подпольных лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. Перекрыт 61 канал поставки наркотиков, 9 из которых — международные», — уточнил он.

Всего в прошлом году было выявлено более 5 тыс. наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечены более 1,5 тыс. человек.