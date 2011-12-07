25 татарстанцев примут участие в Универсиаде в Красноярске

Россия впервые в своей истории принимает зимние студенческие соревнования. Честь Татарстана в составе сборной России будут отстаивать 25 спортсменов.Вот что сообщил по этому поводу министр спорта РТ Владимир Леонов:- В составе сборной России представлены 25 спортсменов из Татарстана. Они выступят в лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, хоккее с шайбой, хоккее с мячом - серьезное представительство. Мы надеемся на успехи наших ребят. Ведь все студенты - это наш некий спортивный резерв. Часть из них еще юниоры, но есть и достаточно именитые спортсмены, которые уже выступали на серьезных соревнованиях.Мы, конечно, будем болеть и за всю сборную России - дома, как говорится, и стены помогают.Также хочу пожелать оргкомитету студенческих спортивных игр в Красноярске успехов - мы работали вместе в рамках заявочной кампании, помогали им с различными сервисами для подготовки. Считаю, что наследство в виде новых спортивных объектов придаст городу большую известность в кластере спортивных городов мира.Теперь собственно о спортсменах. В лыжных гонках за победу поборются Христина Мацокина и Егор Казаринов, которые представляют Поволжскую академию.В соревнованиях сноубордистов Татарстан представят Милена Быкова и Влад Хадарин из Поволжской академии, а также Валерий Коллегов. В хоккее с шайбой Татарстан представит игрок альметьевского «Нефтяника» Александр Сорокин.В хоккее с мячом Татарстан представят Владислав Веселов и Андрей Опарин (главным тренером будет главный тренер казанского «Динамо» Ильяс Хандаев).Самым представительным у нас будет команда по синхронному катанию на коньках - это Мадина Асророва, Татьяна Белозерцева, Венера Диярова, Анна Максимова, Аделина Садыкова, Дарья Бусыгина, Диляра Зарипова, Луиза Муртазина, Рената Хузина, Юлия Зобнина, Эльвира Кабирова, Диана Павлова, Арина Пашина, Адиля Шарафиева, Кирилл Егошин, Дарья Кияшева, Мария Сарматина и Софья Файзуллина.Всего на Универсиаде выступят 3000 спортсменов из 50 стран мира, комплекты медалей будут разыграны в 11 видах спорта.