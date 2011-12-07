Число самозанятых в Татарстане с начала года выросло до 3,5 тыс. человек

Количество татарстанцев, вставших на учет в налоговые органы в качестве самозанятых, к концу февраля достигло 3,5 тыс. человек. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении ФНС России по РТ.Там напомнили, что новый налоговый режим предполагает льготные ставки 4% и 6% и будет действовать в течение 10 лет.«На сегодняшний день в республике в качестве самозанятых граждан зарегистрировано около 3,5 тыс. плательщиков», — отметили татарстанские налоговики. Они подчеркнули, что налог на профессиональный доход (НПД) — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. На него можно перейти добровольно.