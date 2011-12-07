Что обсуждают кошки?

ПроблемаИногда владельцы садовых участков наблюдают интересное явление. В одну из лунных ночей коты и кошки со всей округи собираются на своеобразный «саммит», выбирая для этого «бесхозный», с их точки зрения, участок. То есть тот, где у хозяев нет кота или кошки, способных защитить свои владения. Усатые-полосатые захватчики метят территорию, а поскольку она нейтральная, не считают необходимым закапывать экскременты. Страдают ухоженные грядки и некоторые растения. Понятно, что это не вызывает положительных чувств у садоводов, чьи участки волею судеб оказались оккупированы кошками.ИсторияФакты таких сборищ известны с давних пор. Собиратель немецких легенд Людвиг Бехштайн приводит сказание о кошках, танцевавших в полуразвалившемся женском монастыре. Суеверные люди, увидев подобное, думали, что это ведьмы собрались на ночной шабаш. Литература более позднего времени приводит ряд примеров, когда кошки собираются вместе для взаимного умывания. Зверьки с мурлыканьем лижут друг друга и спустя некоторое время разбредаются. Исследователи поведения кошек заявляют, что взаимные умывания доставляют им удовольствие и являются выражением любви и дружбы. Любовь и дружба у этих независимых существ? Но даже ученые-фелинологи не могут объяснить: для чего кошки время от времени собираются группами, как договариваются о месте и времени встречи, что обсуждают, сидя под луной?Образ жизниБлагодаря песне Андрея Макаревича мы знаем, что «кошка гуляет сама по себе и лишь по весне с котом». Индивидуализм кошек определяется стилем охоты - эти ловкие хищники добывают пищу в одиночку, терпеливо подстерегая свою добычу. Кошка решительно защищает от вторжения непрошеных гостей территорию, которую она считает своей. И лишь в периоды любви одиночество нарушается. Самец проведет несколько дней подле самки, а затем их кратковременный союз распадется: кот отправится навстречу новым приключениям, а кошка родит и вырастит малышей. Еще несколько месяцев подрастающие котята будут набираться у матери ума-разума, а затем уйдут искать собственную территорию. Так обстоит дело у бездомных животных и кошек, имеющих возможность свободно выходить из дома.Большинство городских кошек вынуждены всю зиму жить в замкнутом пространстве, подчиняясь установленным людьми правилам, терпеть присутствие собак или иных домашних животных. А ведь кошки - индивидуалисты, которые предпочитают самостоятельно решать, где и с кем им быть, плохо переносят, когда им что-либо навязывают или запрещают. Может быть, именно поэтому они много времени проводят во сне?Как кошка с… кошкойЗато летом, попав на природу, кошки вспоминают, что они дикие и независимые. «Ароматными» метками обозначают границы своего участка, угрожающими позами, а иногда и драками, доказывают превосходство перед соседями. Более слабые коты демонстрируют покорность, а сильные не пускают на свою территорию не только соперников, но и собак.Если же два кота, которые уже выяснили отношения и знают, кто из них сильнее, встречаются на нейтральной территории, обходится без драки. Так же мирно проходят и «встречи при луне» на нейтральной (запомните это ключевое слово!) территории.Косвенное устрашениеИтак, все окрестные кошки взяли себе за правило «тусоваться» именно на вашем участке? Давайте попробуем найти достойный выход.Ученые говорят, что единственным чувством, полностью отсутствующим у кошки, является чувство вины. Все запреты она воспринимает как посягательство на право устанавливать свой порядок на принадлежащей ей территории, а человека, наказывающего ее, - исключительно как врага. Окриками и побоями ничего не добьешься, напротив - животное может проявить агрессию.Вместо прямого наказания специалисты советуют применять косвенное устрашение. Этот эффективный метод состоит в том, что кошка не ассоциирует его с человеком. Достаточно придумать и расставить так называемые страшилки, позволяющие отпугнуть кошек от нежелательных мест. Это могут быть легкие жестяные банки, наполненные мелкими камешками или болтиками, развешанные и расставленные так, чтобы, пробираясь на участок, кошка обязательно их задела, уронила и испугалась.Привлекают этих хвостатых кошачья мята и валериана - откажитесь от их выращивания. Отпугивающе действуют неприятные, с точки зрения усатых разбойников, запахи. Вопреки распространенному мнению кошки абсолютно не боятся хлорки. Другое дело - уксус, нафталин или запах цитрусовых. Существуют специальные отпугивающие промышленные средства: «Антигадин», «Стоп», «Антигрызин».Классический пример отвращающего косвенного обучения - обрызгивание кошки с расстояния из пульверизатора. На участке это может быть опрыскиватель или даже струя воды из шланга. Существуют и промышленные электронные отпугиватели, которые, среагировав на движение на определенной высоте, включают вращающийся фонтанчик. В продаже можно найти ультразвуковые отпугиватели, способные прогнать с участка не только кошек, но грызунов и птиц. Радикальное средство - плотный и высокий забор из сетки-рабицы или профнастила. В конце концов можно завести собаку.Свой котНо (вы будете смеяться) самое надежное, приятное и не столь дорогостоящее средство против кошачьей «тусовки» - вырастить своего кота. Причем кота-лидера! Для этого нужно выбрать самого крупного и сильного котенка из помета, хорошо за ним ухаживать и всячески поощрять его лидерские качества.Всего через год-полтора проблема с кошачьими «тусовками» отпадет сама собой, ведь территория уже не будет считаться нейтральной. А пока малыш растет, успокаивайте себя мыслью о том, что ваш участок расположен в очень благоприятном месте.Помните, что при переезде на новую квартиру первой в дом пускают кошку, а потом наблюдают, где она устроится на ночлег, и на этом месте ставят кровать. Кошки - существа загадочные. Каким-то шестым чувством они определяют пригодность того или иного места для комфортного существования. А раз уж они собираются на вашем участке во множестве, ошибки быть не может!