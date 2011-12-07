День открытых дверей в вузах: о чем следует спросить?

Просто ли выбрать будущую профессию в столь юном возрасте, пусть и руководствуясь советами старших товарищей и родителей? Очевидно, что нет. В определенной мере принять решение может помочь посещение вузов, активно проводящих день открытых дверей уже с конца зимы. Стоит заметить, что мероприятие это состоит отнюдь не из одного лишь официоза, при грамотном подходе там можно узнать много объективной и полезной информации о потенциальном месте обучения.Государственный вуз или негосударственный?В сущности, вопрос этот скорее риторический. В России существуют строгие требования к негосударственным учебным заведениям, которым с периодичностью в несколько лет необходимо подтвердить право на свой вид деятельности. Впрочем, не лишним будет поинтересоваться, когда вуз в последний раз проходил аккредитацию.Тем же, кто печется о престижности учебного заведения, стоит ознакомиться с рейтингом вузов страны. Нужно заметить, что не все факторы, определяющие позицию учебного заведения в списках, имеют критическое значение для будущих студентов. Потому один лишь факт того, что рассматриваемый вуз не входит в топ-100 страны, вовсе не означает, что там невозможно получить качественное образование.Вступительные экзаменыС появлением в России стандарта ЕГЭ большинство вузов отказались от традиционных внутренних экзаменов, но это не повсеместная практика. Например, поступление на творческие профессии часто требует сдачи особых испытаний. Да и собеседование вновь стало обычной практикой во многих вузах.Стоит заметить, что в последние годы в части вузов разрешается прием не по результатам ЕГЭ, а по итогам внутренних экзаменов. Они предусмотрены в основном для того, чтобы выпускники сузов могли продолжить свое обучение.Преимущества при поступленииВ ряде случаев шансы на поступление абитуриента могут быть увеличены. Во-первых, это социальные льготы для определенных слоев населения. Во-вторых, личные достижения. Совокупный балл ЕГЭ может быть увеличен за счет сдачи абитуриентом норм ГТО, побед на республиканских, всероссийских и внутривузовских олимпиадах и многого другого. Конкретный перечень позиций, увеличивающих совокупный балл, разнится в зависимости от учебного заведения, поэтому стоит узнать о них заранее.Общежитие и инфраструктураУсловия, в которых будущий студент будет получать образование, также имеют значение. Очевидно, что далеко не все иногородние студенты могут себе позволить снимать отдельное жилье, поэтому наличие и качество общежития - вопрос едва ли не первостепенный. Впрочем, это не единственный объект инфраструктуры, имеющий значение. Количество и качество столовых, спортивных залов, библиотек - вот лишь краткий перечень того, что определяет качество жизни студента.Наличие военной кафедрыЭто важный критерий для молодых людей, желающих избежать прохождения срочной военной службы, но не только. Военная кафедра позволяет получить дополнительную специальность или углубить имеющуюся, кроме того, по ее окончании студенты получают офицерское звание. Также в ряде вузов есть возможность пройти более короткое обучение, ограничившись званием рядового или сержанта в запасе.Гранты, стипендии и прочееПомимо непосредственно обучения студент может в течение обучения участвовать в научных и социальных программах как российских, так и международных. Кроме очевидной образовательной пользы для студента подобная деятельность позволяет получать денежные гранты и стипендии, продолжать образование за границей и многое другое. Каждый вуз стремится принимать участие в наибольшем количестве программ, потому стоит заранее узнать, какие дополнительные перспективы сулят активным студентам.Подготовительные курсыДополнительная подготовка к поступлению может оказаться полезной любому абитуриенту, да и обходятся подобные услуги дешевле репетиторов. Кроме того, посещение курсов может стать серьезным подспорьем для сдачи внутренних экзаменов вузов, если таковые наличествуют, ведь преподаватели подробно расскажут и о том, в какой форме проходит испытание.Преподавательский составС массовым распространением интернета появилась возможность получить множество информации о вузе с помощью сайта учебного заведения. Среди прочего - сведения о преподавательском составе. Количество педагогов с ученой степенью, их стаж, наличие научных публикаций и участие в разнообразных программах - вот лишь краткий список того, что можно узнать о педсоставе вуза.Пути к отступлениюСтоит заметить, что первый выбор профессии не всегда становится единственно правильным. Многие студенты через год-два обучения с ужасом осознают, что профессия им не дается или попросту неинтересна. Это вовсе не означает, что на образовании следует поставить крест. Так, в вузах существует возможность перевода на другую специальность. Поэтому не лишним будет узнать, какие возможности вуз предоставляет в этом направлении.