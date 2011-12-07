Десятый Международный детский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка»

К участию в Десятом Международном детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные). Возраст участников коллектива – до 18 лет включительно.Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» - это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актёрам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города.Прием заявок проводится с 1 марта по 30 июня 2019 года.Финал фестиваля пройдет осенью в Санкт-Петербурге. В ходе финала пройдут следующие мероприятия:· - просмотры и обсуждение спектаклей;· - мастер классы;· - культурная программа для участников фестиваля.Организаторами фестиваля являются: Ассоциация "Проект Культура", Санкт-Петербургский Oбщественный благотворительный фонд друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Поддержку проекту также оказывают Комитет по Культуре, Комитет по Образованию Санкт-Петербурга. Получить подробную информацию о фестивале, а также заполнить заявку на участие можно по ссылке https://taburetkafest.ru/content/652/taburetka-reglament