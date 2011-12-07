Дети-2019: творцы и разрушители

Только вот одни ребятишки находят удовольствие создавать нечто интересное, забавное, даже красивое, а другие находят удовольствие в том, чтобы все крушить и ломать. Всего несколько дней простояла замечательная фигура снежного кота. Сначала он лишился носа, потом головы, и теперь бесформенный ком снега на его месте заставляет лишний раз задуматься: откуда эта бессмысленная злость в душе ребенка, неспособность любоваться чьим-то мастерством, злобная радость уничтожения?Мы часто видим подобные проявления вандализма - изрезанные сиденья в общественном транспорте, разбитые фонари на улицах и в парках, даже искалеченных животных. Может, психологи объяснят, что это за вирус вандализма поражает душу, как им заражаются, есть ли профилактика от этой болезни и как ее лечить.А пока в парке появились еще две снежные бабы, совсем простенькие - одна побольше, другая маленькая. У большой на груди плакатик с надписью: «Не ломайте нас, хочу сыну показать ВЕСНУ». До чего же хочется, чтобы они остались целы, действительно дождались весны.