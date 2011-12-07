ДТП в Казани: пострадал мужчина

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани, инцидент произошел вчера вечером на улице Амирхана. По сведениям полицейских, виновником происшествия оказался 50-летний мужчина, решивший перебежать дорогу в неположенном месте. В итоге он оказался и единственным пострадавшим в этом ДТП, когда был сбит выезжающим с прилегающей территории автомобилем. В результате пешеход получил перелом тазовых костей.