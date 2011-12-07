Главврач поликлиники № 18: Мы на 95% соответствуем «Бережливой поликлинике»

В Татарстане проект «Бережливая поликлиника» внедряется с 2016 года в городской поликлинике № 18 и соответствует параметрам на 95%. Об этом заявила главный врач Городской поликлиники № 18 Резида Мансурова корреспонденту ИА «Татар-информ».«Мы аналогичный проект, «Дружелюбная поликлиника», начали внедрять с 2016 года. И действительно, пациенты оценили, сотрудники увидели, как это хорошо работает», — отметила Резида Мансурова.Как объясняет главврач, в стандарт «Дружелюбной поликлиники» заложено четыре параметра, а в стандарты «Бережливой поликлиники» пять.«Первое, чего мы добились, это комфортное пребывание пациентов в поликлинике, чтобы им было удобно получать медицинскую помощь и находиться в поликлинике. Второй момент — это доступность медицинской помощи. Третий момент — медицинское учреждение должно работать эффективно. Четвертое — это повышение удовлетворенности наших пациентов качеством медицинской помощи», — рассказала главврач.Она также поделилась планами на этот год. По ее словам, к концу года в поликлинике будут задействованы все пять параметров «Бережливой поликлиники».«Если сравнить «Дружелюбную поликлинику» и «Бережливую поликлинику», получается, что «Дружелюбная» соответствует на 95% этому проекту. Нет 5% — это параметр 5s. Имеется в виду, что пациенту и сотрудникам должно быть комфортно на своих рабочих местах, чтобы они не тратили время на поиски документов, не получали травмы», — добавила главный врач поликлиники.20 февраля Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию, в котором отметил значимость реализации проекта «Бережливая поликлиника» по всей стране. По его словам, на данный момент таких поликлиник очень мало, и к 2021 году проект «Бережливая поликлиника» должен быть внедрен во все медицинские учреждения страны.