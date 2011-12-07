Как казанские дачники «питаются» солнцем и «заставляют» собаку зевать

С появлением первых проталин в выходные дни горожане дружно устремляются в загородные владения. И многие в летние месяцы стараются жить в летних домиках на свежем воздухе под пение птиц. И конечно, в основном это пенсионеры, уставшие от зимней городской суеты и житейских передряг, которым не нужно спешить с утра на работу. От них, умудренных жизненным опытом ветеранов, во время дружеских вечерних посиделок можно услышать массу необыкновенных историй - теплых, откровенных. Вот один из примеров. У меня есть соседка по даче, простая душевная женщина с солидным пенсионным стажем и возрастом. Она постоянно твердит, что ее яблони (о других деревьях почему-то речь не ведет) - разумные существа, знают, в каком направлении выпускать корни, когда давать побеги или сбрасывать листья, как забирать из воздуха углерод путем фотосинтеза. Много чего курьезного о яблонях слышу. Конечно, из уважения к ней все терпеливо выслушиваю, списывая чудные рассуждения на возраст. Но вот странно! К большому удивлению, совсем недавно в одном научном журнале прочитал, что ученые привели доказательства «разумности» растений, в том числе деревьев. Поэтому, мне кажется, первооткрыватель явления - знакомая соседка, а далеко не ученые.Другая дачная история. Один садовод, бывший талантливый инженер казанского оборонного завода, в ясные дни по участку всегда ходит в одних шортах, если на улице даже не совсем жарко, главное, не мерзнет. В течение 20 лет он утверждает, что часть энергии, необходимой для жизнедеятельности, его организм получает непосредственно от солнца. Шутит, таким способом экономит на еде. Аргумент в защиту данной гипотезы у инженера простой: растения прекрасно растут, используя только энергию солнца, и человек как звено природы тоже обладает способностью непосредственно ее воспринимать. Я всегда думал, все это далеко от истины, только досужие, хотя и любопытные размышления пожилого человека, плод его фантазии. Однако недавно появилось свидетельство, что люди способны «питаться» непосредственно от солнца, хотя не в состоянии полностью удовлетворить свои энергетические потребности за счет прямого химического процесса, воздуха и воды. Разве не удивительна прозорливость догадливого казанца?! Отмечу еще один совсем уж потешный эпизод из повседневной жизни. Одна дачница на полном серьезе утверждала, что собака заражается зевотой. Женщина неоднократно замечала, когда она, одолеваемая сном, начинала зевать, то скоро у рядом лежавшей на ковре собаки тоже возникала зевота. В общем-то сказанному безоговорочно верить очень трудно, но мы специально ходили к ней, своими глазами наблюдали странное явление и убедились в правоте ее слов. О таком необычном поведении собаки нигде в литературе не упоминается, сегодня природа данного феномена пока не имеет научного обоснования.О чудных эпизодах из жизни соседей можно было бы продолжить, таких фактов у меня набралось невероятно много. Главный смысл изложенных дачных рассказов вот в чем. Такие истории убедительно показывают: далеко не все, что нестандартно отражается человеческим сознанием, - предмет для насмешек. И это неоспоримая аксиома. Хотя на практике как раз все наоборот - мы часто думаем, что у человека с нетрадиционным мышлением и странными поступками с головой не все в порядке. В действительности - нет, еще раз нет. Берегите своих вполне здоровых близких, не водите их по врачам, чтобы вылечить от несуществующих болезней: в сфере психического много еще неясного...