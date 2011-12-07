Как меня в три года воспитывала Мурка

Кошки в нашем доме жили всегда. За всю мою жизнь наберется не так уж много дней, когда мне некого было погладить по шерстке, приласкать, не за кем было бы (как надоело!) вымыть тазик. Говорят, что кошки никого не любят. Будто бы только собаки выбирают в семье хозяев одного человека и в зависимости от возраста и темперамента или опекают, или беспрекословно ему подчиняются.Черная Мурка любила меня, маленькую, как беспокойного котенка. Стоило мне заплакать, как она со всех лап бросалась утешать: Мурка заглядывала в лицо, приговаривая что-то ласковое на своем кошачьем языке, терлась мордочкой, словно старалась погладить.Нам с кошкой было по три года, когда произошло событие, в корне изменившее наши отношения. В то время весь мир восхищался звонким голосом Робертино Лоретти. Маме с трудом удалось раздобыть дефицитную пластинку, и вечером вся семья собралась у патефона. Заигравшись, я чуть было не пропустила самое интересное - момент, когда будут крутить блестящую изогнутую ручку патефона. С разбега плюхнувшись на диван, приземлилась точно на хрупкий черный диск. Никто еще и слова сказать не успел, как я заревела во весь голос. Тотчас же прибежала моя утешительница, но ничего не помогало. Я, что называется, завелась и ревела все громче и громче, отбрыкиваясь и от Мурки, и от мамы с бабушкой. Исчерпав все свои утешительные приемы, кошка не выдержала. Ко всеобщему удивлению, она «отшлепала» меня, несколько раз ударив лапой по лицу. После этого спрыгнула с дивана и ушла из комнаты, раздраженно помахивая хвостом.Это было так неожиданно, что все засмеялись, а я замолчала. Разбитую пластинку мне, конечно же, простили, ведь я уже была наказана кошкой.С тех пор, однако, Мурка стала относиться ко мне иначе. Напрасно я хныкала и нарочно терла глаза, стараясь привлечь внимание усатой няньки. Кошка укоризненно смотрела на меня янтарными глазами. От этого взгляда становилось как-то неуютно, и я замолкала. Мурка явно решила, что я слишком избалована и нужно быть построже. Впрочем, скоро у нее родились котята, занимаясь ими, она совсем забросила мое воспитание.