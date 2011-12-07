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Казань – в десятке самых популярных российских городов для весенних путешествий

Казань – в десятке самых популярных российских городов для весенних путешествий
Календарная весна наступит только завтра, а рейтинг наиболее популярных российских городов для путешествий в это время года уже готов, причем Казань вошла в топ-10 по версии сервиса Tvil.ru. Согласно данным, опубликованным на их сайте, путешественники проводят в столице Татарстана в среднем 3,5 суток, ежедневно затрачивая на аренду жилья в среднем 2,9 тысяч рублей.
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