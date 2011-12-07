Рустам Минниханов провел переговоры с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым

Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым, стороны обсудили подготовку официального визита делегации Татарстана в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.«В ходе встречи стороны обсудили предстоящую поездку татарстанской делегации в Душанбе, которая запланирована на 19-20 марта этого года», – отметили в пресс-службе. Так, в рамках визита ожидается проведение бизнес-форума с участием деловых кругов Татарстана и Таджикистана, направленного на развитие торгово-экономического сотрудничества.