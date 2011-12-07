Татарстанская лыжница Анна Нечаевская завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира

Сегодня, 28 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) прошла женская эстафетная гонка, в которой в составе сборной России выступила и татарстанская спортсменка, олимпийский призёр Анна Нечаевская. В эстафете 4х5 км два этапа классическим стилем, с них начались гонки, и два — свободным. На Олимпиаде 2018 года в Пхеньчхане бронзовые медали выиграли именно эти четыре лыжницы. Непряева бежала на первом этапе, Белорукова — на втором, затем на лыжне была Седова, а завершала гонку Нечаевская.