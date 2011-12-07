Челнинская школьница спасла мальчика, захлебнувшегося в бассейне

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Мэр Набережных Челнов наградил 13-летнюю школьницу, спасшая мальчика в бассейне. Об этом пресс-служба исполкома сообщила в официальной группе в «ВКонтакте»,
Анна Соловьева занимается синхронным плаванием 8 лет. На очередной тренировке школьница увидела мальчика на дне бассейна. Он не двигался. Девочка сообщила о случившемся тренеру и тут же нырнула за ребенком.
По словам очевидцев, именно своевременная реакция Соловьевой спасла жизнь захлебнувшемуся мальчику.