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Челнинская школьница спасла мальчика, захлебнувшегося в бассейне

Мэр города наградил 13-летнюю челнинку за спасение ребенка.

Мэр Набережных Челнов наградил 13-летнюю школьницу, спасшая мальчика в бассейне. Об этом пресс-служба исполкома сообщила в официальной группе в «ВКонтакте»,

Анна Соловьева занимается синхронным плаванием 8 лет. На очередной тренировке школьница увидела мальчика на дне бассейна. Он не двигался. Девочка сообщила о случившемся тренеру и тут же нырнула за ребенком.

По словам очевидцев, именно своевременная реакция Соловьевой спасла жизнь захлебнувшемуся мальчику.

КВ
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