Генерал-майор Ахат Юлашев: Мало кто знает о нашем центре досуга ветеранов

Председатель республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» генерал-майор Ахат Юлашев обратил внимание руководителей районных советов ветеранов на необходимость активизировать работу в учебных заведениях с будущими призывниками и более тесно сотрудничать с призывными комиссиями. Также он рассказал об одной важной проблеме.

- Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова мы создали центр досуга ветеранов. Здесь работает консультационный пункт, где ведут прием юрист, специалисты Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, других служб, а также библиотека, компьютерный класс, спортзал с современными тренажерами, кабинет психологической разгрузки. У нас действуют 17 кружков по интересам. Причем все занятия бесплатные. Думаю, ни в одном регионе нет подобного центра. Но мало ветеранов знают о нем. Прошу приглашать ветеранов сюда, чтобы они общались, занимались своим здоровьем, раскрывали в себе творческий потенциал.

Есть у нас Музей истории ветеранского движения в Татарстане. Но не хватает материалов, воспоминаний фронтовиков, непосредственных участников боевых действий. Пока они живы, надо собирать, записывать их воспоминания, чтобы будущие поколения знали правду о войне, - отметил Ахат Юлашев.

Ахат Гайнулович напомнил, что уже сейчас необходимо начинать подготовку к работе по уходу за военными захоронениями. Планировать, согласовывать все работы важно заранее, чтобы приступить к ним сразу, как только позволит погода.

На заседании были подведены итоги конкурса на лучшую ветеранскую организацию по патриотическому воспитанию молодежи, посвященного 75-летию Победы. Заместитель председателя Комитета ветеранов РТ Александр Поляков сообщил, что в жюри поступило 322 конкурсные работы. Участниками массовых мероприятий, прошедших в рамках конкурса, стали более 240 тысяч татарстанцев.

В номинации «За лучшую координацию деятельности ветеранских организаций и госорганов по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке юношей к службе в армии» среди комитетов ветеранов войны и военной службы Казани 1-е место завоевал комитет ветеранов войны и военной службы Советского района. А среди ветеранских организаций муниципальных районов РТ победителем стал совет ветеранов Альметьевского района.

В номинации «Лучший сценарий военно-патриотического мероприятия, посвященный 75-летию Великой Победы» жюри присудило победу совету ветеранов казанской средней спецшколы ВВС №9 при лицее им. Н.И.Лобачевского.

Также завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним (2016 - 2020 годы)». В проведении конкурса активное участие приняли Министерство образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи РТ, спортивно-патриотические организации, клубы, центры, учреждения Министерства культуры РТ, Военный комиссариат РТ, ветеранские организации, РОГО (ДОСААФ) РТ, республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Дипломами победителя в разных номинациях были отмечены 20 участников конкурса.