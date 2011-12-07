Кошачье счастье рыжего Макса

Зверь оказался настоящей грозой двора — даже собаки уступали ему дорогу, а уж из кошачьих поединков Макс всегда выходил победителем. Потрепанный и важный, запрыгнет, бывало, на лавочку у подъезда и смотрит на проходящих мимо людей снисходительно и высокомерно. Кот очень не любил поглаживаний по голове и спине, а на ласковые прозвища вообще не отзывался, презрительно отворачиваясь в сторону.

Однажды в начале июня я решила отдохнуть в деревне у дедушки. Отпуск вдали от городского шума и суеты — что может быть лучше? Посовещавшись с родителями, решила прихватить с собой и Макса. Свежий воздух даже коту пойдет на пользу, решили мы!

Дед зверю искренне обрадовался. Почти мгновенно исчезли в доме все распоясавшиеся мыши, перестали собираться на ночные мероприятия местные коты, облюбовавшие покатую крышу дедовой бани. А Макс и в деревне сумел стать авторитетом: соседские представители кошачьего племени с нашим рыжим зверем считались, уважали его и побаивались. А когда пришло время возвращаться в Казань, дедушка уговорил меня оставить Макса в деревне до осени.

— И мне не одиноко, и в доме порядок, — рассуждал старик.

— Ладно, — согласилась я. — Пусть царствует. Холода наступят — заберу.

Кружились будни, за повседневными заботами время летело быстро. Вот уже «поржавели» деревья, небо «захлебывалось в рыданиях» все чаще. Злее становился ветер. Я поспешила в деревню за рыжиком. Как же сильно удивилась тому, что встречать меня вышли не только дедушка с Максом, но и пестрая изящная кошечка с тремя котятами! Дедушка, видя мое недоумение, рассказал такую историю:

— Как-то утром выхожу во двор и вижу: наш рыжий весь этот свой выводок к крыльцу ведет. Уверенный такой, спокойный! Я аж обалдел от такой его наглости. Решил шугануть всю эту компанию. «Брысь отсюда!» — кричу, руками машу. Кошка впала в панику, заметалась, мелкие — за ней. Выгнал я четвероногих прочь, за ворота. А на другой день та же картина. Ну, и я за свое. А на третьи сутки сдался: настоящим мужиком Максимка оказался. Теперь вот и живем одной большой семьей — весело. А наш рыжий ведет себя достойно — и с котятами возится, и добычу приносит. Интересно на них смотреть. Людей-то таких нынче не встретишь. А тут зверь! Папаша…

— Кошка-то чья? — спросила я.

— Кто ее знает! Дачники, наверное, бросили. Безответственные!

— И что делать теперь? Макса одного брать — затоскует, а все семейство в двушке приютить — проблема.

— Пусть у меня остаются, — ответил дед. — Места всем хватит, я к ним привык.

На том и порешили. Остался Макс царствовать в деревне. А еще через пару лет по сельским улочкам бегала уже толпа оранжевых мурок. Даже немного завидно было наблюдать это кошачье счастье.