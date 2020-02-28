В домах Казани появится система «умного» отопления

Сегодня на заседании казанской Городской думы выступил мэр города Ильсур Метшин. Он заявил, что к концу текущего года в городе должны отремонтировать 289 многоквартирных домов.

Стало известно, что в домах, которые вошли в список капитального ремонта также появится система «умного» отопления, камеры видеонаблюдения и надежные входные двери с антивандальным покрытием. Кроме того, в зданиях будет проведена полная проверка и ремонт всех сетей.

Так, по словам мэра, жилищные условия улучшат порядка 68 тысяч человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани в этом году построят 10 детских садов и 2 школы.