Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани для детей проведут мастер-классы по двум иностранным языкам

Занятия будут проводиться для детей от 4 до 8 лет.

29 февраля на бульваре «Ак чәчәкләр» проведут бесплатные мастер-классы по английскому и китайскому языкам, сообщается на сайте мэрии города.

Они проводятся в рамках детского клуба «Кот Лимон». В 3 часа дня в амфитеатре стартует интерактивное занятие и творческий мастер-класс по английскому языку.

В 16.00 проведут урок по китайской каллиграфии, на котором детей научат делать открытки.

Для участия в мастер-классах требуются предварительная регистрация. Все необходимые материалы будут выданы на месте.

КВ
Лента новостей