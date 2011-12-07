В Казани для детей проведут мастер-классы по двум иностранным языкам

29 февраля на бульваре «Ак чәчәкләр» проведут бесплатные мастер-классы по английскому и китайскому языкам, сообщается на сайте мэрии города.

Они проводятся в рамках детского клуба «Кот Лимон». В 3 часа дня в амфитеатре стартует интерактивное занятие и творческий мастер-класс по английскому языку.

В 16.00 проведут урок по китайской каллиграфии, на котором детей научат делать открытки.

Для участия в мастер-классах требуются предварительная регистрация. Все необходимые материалы будут выданы на месте.