В Казани приведут в порядок поселковые улицы, названные в честь героев ВОВ

В 2020 году перед Казанью стоит 20 приоритетных задач. Одной из них была выделена подготовка города к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой отечественной войне, в рамках которой планируется ремонт ряда городских улиц, названных в честь героев войны. Подробнее об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в ходе XXXVIII сессии Казанской городской думы.

«Нашему поколению очень важно ежедневно прививать нашим детям чувства патриотизма, гордости за великую Победу и подвиги их прадедов. Нам поступило предложение Совета ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны. Сегодня в Казани насчитывается 99 улиц, названных в честь героев Великой отечественной войны. Поселковые дороги, а в поселках живет треть населения Казани, особого внимания пока, к сожалению, не видят», - заметил градоначальник.

В связи с вышеперечисленным Ильсур Метшин обратился к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой включить 50 поселковых дорог, носящих имена героев ВОВ, в программу капитального и текущего ремонта дорог.

Еще одним приоритетом 2020 года, связанным с историей ВОВ, стала установка на присвоение Казани звания «Город трудовой доблести».