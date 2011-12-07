В Татарстане откроют шесть дополнительных ресурсных центров по подготовке кадров

В 2020 году в Татарстане откроются еще шесть ресурсных центров по подготовке рабочих кадров. Об этом рассказала начальник отдела развития среднего профессионального образования Минобрнауки РТ Любовь Митрофанова.

«Они созданы для таких отраслей, как машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, промышленность, культура, и для нужд МЧС, то есть защиты населения. Во вновь созданных ресурсных центрах обучаются более 4 тыс. человек, около 3,8 тыс. из них — на бюджетной основе», — отметила Митрофанова.

По ее словам, на сегодняшний день в Татарстане уже работают 37 ресурсных центров, в этом году их количество увеличится до 43.

Напомним, программа по созданию ресурсных центров реализуется в республике с 2014 года. За это время из республиканского бюджета на данные цели выделили более 5,1 млрд рублей, 810 млн из них на закупку нового оборудования.

«Закупленное учебное лабораторное оборудование позволяет не только осуществлять качественную подготовку кадров по основным профессиональным образовательным программам, но и обеспечить хорошую реализацию краткосрочных программ, проводить тренировочные мероприятия для сборных к чемпионатам WorldSkills и „Абилимпикс“», — отметила начальник отдела министерства.



