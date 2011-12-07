В трех районах Казани временно отключат электричество

Сегодня, 28 февраля, в Вахитовском, Советском и Приволжском районах в некоторых домах не будет электричества. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.

Так, С 8.00 до 17.00 свет отключат в Вахитовском районе в домах № 29, 35/15 на ул. Бутлерова,.

С 8.00 до 18.00 электричества не будет в домах частного сектора в Приволжском районе, расположенных по улицам: 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Авангардный переулок, Бодрая, Горийская, Грунтовая, Дудинская, Запорожская, Адмирала Ушакова.

В это же время без света останутся жители частных домов в Советском районе по улицам: 4-й Ноксинский переулок, 5-й Ноксинский переулок, 7-я Полевая, Вишневая, Грачиная, Луговая, Нардуган, Дуслар, Заречная, Профсоюзная, Радужная, Туманная, Тузгагак, Центральная, Черемшановая, Школьная, Яфраклы.

А с 9.00 до 18.00 свет отключат в по адресам: ул. Начальная, 2, 4, 9/10, 10, ул. Советская, 4, 6, 8, 12, 14а, ул. Стадионная, 2, 5, 5а, 6.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования, уточняет «Сетевая компания».