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Секреты ЕГЭ на «отлично»: казанские стобалльники рассказали, как достичь наивысшего результата

За единый государственный экзамен переживают выпускники, учителя, родители. Безусловно, все ребята хотят сдать экзамен на 100 баллов, но не всем это удается. «КВ» спросили казанских стобальников прошлого года, как им удалось это сделать?

Мария Ефремова, стобалльница по русскому языку: Всегда была уверена в том, что русский сдам на 100 баллов. К экзамену начала готовиться еще в 8-м классе. Сначала — к ОГЭ, затем два года — к ЕГЭ. В 11-м классе из-за пандемии у нас был единственный выездной пробник по русскому языку, который я написала на 94 балла. Ощущения были смешанные: страх, что не смогу так же хорошо написать на экзамене; чувство гордости за себя и понимание того, что эти знания нужно сохранить и преумножить. 

На что советую обратить внимание при подготовке? Во-первых, не думать, что русский язык — легкий предмет. Пока не выучите все правила и не выполните массу заданий, к ЕГЭ вы не готовы. Во-вторых, КИМы рекомендую делать 2-3 раза в неделю, разбирая каждую свою ошибку. А сочинения советую писать минимум раз в неделю, выбирая самые сложные темы. В-третьих, за пару дней до ЕГЭ проработать все доступные варианты самых сложных для вас номеров. И, в-четвертых, верить в то, что все сложится наилучшим образом.

Моим репетитором, музой и идеалом женщины все эти 4 года была… бабушка. Я просто не могла подвести ее! Именно ей сообщила свой результат первой. Для меня он больше, чем просто «соточка». Это море эмоций и доказательство того, что я способна оправдать ожидания близких и красиво закончить главу «Школа».

Ульяна Арутюнова, стобалльница по литературе: Репетиторов у меня не было, как и долгих, изнуряющих часов подготовки. Я знала, что результат — не главное и спокойно готовилась к этому экзамену по курсам. И даже перед самим ЕГЭ ничего в панике не повторяла, а сам экзамен писала в свое удовольствие. Предполагала, что результат будет примерно 80 баллов. А получила все 100! 

Советы сдающим ЕГЭ по литературе дала бы такие: 1. Не пытайся выучить каждую деталь, это невозможно и не нужно, только загрузишь мозг. 2. Внуши себе, что литература — не самый сложный предмет, и перед экзаменом расслабься. Сходи на прогулку, удели время друзьям 3. Не переживай из-за результата. ЕГЭ всегда можешь пересдать, а свою жизнь — нет.

Дарья Чамина, 99 баллов по профильной математике: Говорят, что ЕГЭ — прежде всего везение. Это правда. Мне попались задания, которые я когда-то решала, отсюда и результат. К математике начала готовиться за год до экзамена. Ходила к репетитору, много занималась дома с помощью бесплатных вебинаров. Но, думаю, главное, что повлияло на мой результат, это любовь к предмету. Задания по математике была готова решать всегда и везде.

Еще большую роль сыграла фраза моего преподавателя о том, что решать и разбирать нужно все номера. Отсюда совет: на экзамене все может поменяться. Те задания, к которым вы готовились, могут показаться сложными. А те, которые даже не открывали, наоборот, легкими. Последний полезный совет: в день экзамена много заданий выкладывают выпускники из разных регионов. А так как варианты похожие, можно найти номера, которые будут подобны вашим заданиям. 

КВ
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