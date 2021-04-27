Секреты ЕГЭ на «отлично»: казанские стобалльники рассказали, как достичь наивысшего результата

Мария Ефремова, стобалльница по русскому языку: Всегда была уверена в том, что русский сдам на 100 баллов. К экзамену начала готовиться еще в 8-м классе. Сначала — к ОГЭ, затем два года — к ЕГЭ. В 11-м классе из-за пандемии у нас был единственный выездной пробник по русскому языку, который я написала на 94 балла. Ощущения были смешанные: страх, что не смогу так же хорошо написать на экзамене; чувство гордости за себя и понимание того, что эти знания нужно сохранить и преумножить.

На что советую обратить внимание при подготовке? Во-первых, не думать, что русский язык — легкий предмет. Пока не выучите все правила и не выполните массу заданий, к ЕГЭ вы не готовы. Во-вторых, КИМы рекомендую делать 2-3 раза в неделю, разбирая каждую свою ошибку. А сочинения советую писать минимум раз в неделю, выбирая самые сложные темы. В-третьих, за пару дней до ЕГЭ проработать все доступные варианты самых сложных для вас номеров. И, в-четвертых, верить в то, что все сложится наилучшим образом.

Моим репетитором, музой и идеалом женщины все эти 4 года была… бабушка. Я просто не могла подвести ее! Именно ей сообщила свой результат первой. Для меня он больше, чем просто «соточка». Это море эмоций и доказательство того, что я способна оправдать ожидания близких и красиво закончить главу «Школа».

Ульяна Арутюнова, стобалльница по литературе: Репетиторов у меня не было, как и долгих, изнуряющих часов подготовки. Я знала, что результат — не главное и спокойно готовилась к этому экзамену по курсам. И даже перед самим ЕГЭ ничего в панике не повторяла, а сам экзамен писала в свое удовольствие. Предполагала, что результат будет примерно 80 баллов. А получила все 100!

Советы сдающим ЕГЭ по литературе дала бы такие: 1. Не пытайся выучить каждую деталь, это невозможно и не нужно, только загрузишь мозг. 2. Внуши себе, что литература — не самый сложный предмет, и перед экзаменом расслабься. Сходи на прогулку, удели время друзьям 3. Не переживай из-за результата. ЕГЭ всегда можешь пересдать, а свою жизнь — нет.

Дарья Чамина, 99 баллов по профильной математике: Говорят, что ЕГЭ — прежде всего везение. Это правда. Мне попались задания, которые я когда-то решала, отсюда и результат. К математике начала готовиться за год до экзамена. Ходила к репетитору, много занималась дома с помощью бесплатных вебинаров. Но, думаю, главное, что повлияло на мой результат, это любовь к предмету. Задания по математике была готова решать всегда и везде.

Еще большую роль сыграла фраза моего преподавателя о том, что решать и разбирать нужно все номера. Отсюда совет: на экзамене все может поменяться. Те задания, к которым вы готовились, могут показаться сложными. А те, которые даже не открывали, наоборот, легкими. Последний полезный совет: в день экзамена много заданий выкладывают выпускники из разных регионов. А так как варианты похожие, можно найти номера, которые будут подобны вашим заданиям.