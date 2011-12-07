Кто из сталинских наркомов стал отцом татарстанской нефти?

Об этом и других событиях столетней давности рассказывает книга «20 лет Татарской АССР», выпущенная в Казани в 1940 году издательством «Татгосиздат».

Наиболее значимые отрывки из этого сборника мы представляем читателю в публикации «Казанских ведомостей». Язык книги очень точно передает саму эпоху. Более того - помогает нам, современникам, знающим уже несравненно больше об истории своей страны, увидеть Татарстан глазами поколения Страны Советов 1930-х годов - грозных, знаковых и легендарных.

Раритетное издание предоставила читателям нашей газеты методист дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района г. Казани Фарида Салимова.

Предисловие к книге о скромном, пока еще 20-летнем, юбилее Татарстана открывается такими строчками: «27 мая 1920 года по инициативе величайших гениев Социалистической революции, организаторов первого в мире социалистического государства В.И.Ленина и И.В.Сталина был издан декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Этим декретом Советской власти татарский народ, разъединенный царизмом на куски по различным губерниям, был воссоединен в единое государственное образование.

С тех пор прошло 20 лет. В течение этого периода экономически и культурно отсталый в прошлом край превратился в передовую орденоносную республику».

Социалистическая промышленность орденоносного Татарстана

«До революции в промышленности Казанской губернии преобладала главным образом переработка сельскохозяйственного сырья. Производственный процесс был основан на ручном труде. В 1913 году численность рабочих на одном предприятии колебалась в среднем от 60 до 120 человек, за исключением предприятий Алафузова и бр. Крестовниковых. В 1913 году на Алафузовской льноткацкой фабрике работало около двух с половиной тысяч рабочих. Промышленность сосредотачивалась главным образом в г. Казани. В уездах и волостях губернии были только кустарные промыслы, главным образом лаптеплетение, смолокурение, углежжение, ложкарный, рогоже-кулетницкий промыслы и мельницы, принадлежавшие кулакам и помещикам. Кроме того, на периферии существовали спиртовые заводы. Рабочий день повсеместно продолжался не менее 10 часов, а в некоторых местах достигал 12 и даже 14 часов. Октябрьская социалистическая революция разбила капитализм, отняла у буржуазии средства производства и превратила фабрики, заводы, землю, железные дороги, банки в собственность народа. XIV съезд ВКП(б) (открылся 18 декабря 1925 года, вошел в историю как съезд индустриализации страны. - В.Д.) под руководством товарища Сталина постановил: борьба за победу социалистического строительства в СССР является главной задачей нашей партии. Путь к этому лежит через индустриализацию страны.

Вместе со всей страной преобразилась и промышленность Татарии. К 1937 году вступили в строй такие гиганты, как завод им. Серго Орджоникидзе, СК-4, Казанская валенная фабрика, подвергся реконструкции жиркомбинат им. Вахитова, продолжилась реконструкция льнокомбината им. Ленина. Строились фабрика кинопленки №8, фотожелатиновый завод.

Но годы второй пятилетки (1933 - 1937 гг. - В.Д.) были и годами напряженнейшей борьбы. Троцкистско-бухаринская кучка шпионов, убийц, вредителей пыталась путем диверсии и террористических актов сорвать победоносное строительство социализма в СССР. В результате этого промышленность стройматериалов продолжает оставаться узким местом в хозяйстве Татарстана. Развитие топливной промышленности всячески тормозилось, и в результате этого до 1937 года не было попыток создания своей топливной базы. Но никакими происками врагов народа не остановить победного шествия трудящихся Татарии.

Неисчерпаемы богатства Татарии. Недра ее таят в себе огромные возможности. Еще в 1762 году появились в печати первые сообщения о признаках нефтеносности Татарии и Поволжья. И за 150 лет капиталисты и царское правительство ничего не смогли сделать, чтобы вызвать к жизни это богатство. Советский нарком тов. Л.М.Каганович издал специальный приказ о форсировании нефтеразведок в Татарии.

Сельское хозяйство Татарии

Бывшая Казанская губерния, на территории которой образована Татарская АССР, представляла из себя в прошлом, при царизме, аграрный придаток к более или менее развитому центру России. Великая Октябрьская социалистическая революция, свергнувшая власть эксплуататоров и тунеядцев, коренным образом изменила положение трудового крестьянства. В 1918 году были созданы комитеты бедноты (комбеды), которые сыграли большую роль в борьбе с кулачеством и деле перераспределения конфискованных земель и распределения хозяйственного инвентаря, в заготовке продовольственных излишков у кулаков, в деле снабжения продовольственных рабочих центров и Красной Армии. Массовое вступление крестьянских хозяйств в колхозы в Татарии, как и во всем Советском Союзе, развернулось в 1929 - 1930 гг.

Но кулаки, изменив открытую тактику борьбы, прикидываясь советскими людьми, проникали в колхозы, старались разложить их изнутри. Они портили трактора, машины, уничтожали скот, пытались развалить трудовую дисциплину и запутать колхозный учет. Партия пришла тогда на помощь колхозам, организовав в 1933 - 1934 гг. при машинно-тракторных станциях политические отделы. В приобщении к социализму крестьянских трудящихся масс Татарии отсталый, угнетенный, полуколониальный край превратился в цветущую социалистическую республику.

Под мудрым руководством коммунистической партии и великого любимого вождя народов товарища Сталина колхозы Татарии идут к новым победам, к могучему расцвету колхозной жизни, к изобилию продуктов.

Культура Татарской АССР национальная по форме, социалистическая по содержанию

Под солнцем Сталинской Конституции, в дружной семье советских народов пышно расцветает орденоносная Татарская АССР. Неизмеримо выросла культурность населения Татарии. Огромного расцвета достигла печать. В Казанской губернии в 1913 году выходило всего 6 газет, в том числе 2 на татарском языке. В 1939 году в Татарской АССР издавалось 145 газет. В том числе на татарском языке 68 газет. Кроме того, издается 13 журналов, и из них 10 на татарском языке. Трудящимся Татарии известны имена советских писателей Шарифа Камала, Тази Гиззата, Ахмета Файзи, Мусы Залиля, Сибгата Хакима. Крупным событием в культурной жизни Татарской АССР и большим шагом вперед по пути прогресса был перевод татарской письменности на латинизированный алфавит. Еще в эпоху феодализма в среду знати представители исламизма принесли от арабов религию и письменность. Арабский алфавит далеко не соответствует законам татарского языка и представляет большие трудности для изучения. Поэтому введение латинизированного алфавита было шагом вперед по пути культурного сближения с великим русским народом. По мудрому решению и инициативе гениального вождя народов товарища Сталина и Центрального Комитета ВКП (б) 5 мая 1939 года Президиум Верховного Совета Татарской АССР, удовлетворяя просьбам трудящихся, издал указ о переводе татарской письменности на новый алфавит на основе русской графики.

Народное здравоохранение

В царской России лечебная помощь для трудящихся была недоступна. Отсутствовала борьба с социально-бытовыми болезнями. О какой медицинской помощи можно говорить, когда в 1913 году во всей Казанской губернии числилось всего 379 врачей? Были, конечно, и первоклассные частные лечебницы, но для широких трудящихся масс они были совершенно недоступны, т. к. за пребывание в них взималась высокая плата. До революции женщины-роженицы трудящихся слоев населения фактически не пользовались медицинской помощью. В 1914 году в Казанской губернии был всего 1 родильный дом. В сельских местностях сплошь и рядом женщины рожали в поле, во время работы. За 20 лет существования Татарской АССР в деле народного здравоохранения проделана исполинская работа. По данным переписи 1939 года, в Татарской АССР было 1819 врачей, 152 зубных врача и 132 родильных дома. В быт нашей детворы прочно вошли детская площадка и детский сад. Советская детвора - самая счастливая в мире! Из них вырастут стойкие, сознательные борцы за коммунизм, за человеческое счастье.

Население ТАССР

В ТАССР переписью населения зарегистрировано 2.915.277 человек. Из этого количества падает на города и поселения городского типа 614.293 человека. И на сельские местности - 2.300.984 человека. Национальный состав населения ТАССР: татар - 48,8%, русских - 42,9%, прочие национальности - чуваши, мари, удмурты, украинцы, башкиры, евреи - составляют 8,3%. Среди сельского населения татары составляют 54,2%, а среди городского - 28,4%. Русских в сельских местностях имеется 36,5%, в городах - 66,9%. Прочих национальностей в городах - 4,7%, на селе - 9,3%. За последние годы превратились в городские поселения Зеленый Дол, Н.Челны, Агрыз, Юдино, Васильево, Нурлаты, Лубяны.

Великой, радостной победой встречает татарский народ под мудрым водительством великого Сталина праздник трудящихся - двадцатилетний юбилей образования Татарской АССР».