Соцопрос: 72% родителей из Казани хотят, чтобы их дети остались работать в своём городе

Казань попала в топ городов для карьеры детей по мнению родителей, уступив место только Москве — 74%, и Петербургу — 73%. В опросе от SuperJob приняли участие 7500 респондентов из городов-миллионников.

Из общего числа опрошенных родителей Казани, 28% заявили, что хотят, чтобы их ребёнок строил карьеру в других городах России, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи. Также многие опрошенные склоняются в сторону зарубежных стран. 72% предпочли, чтобы их ребёнок остался работать в Казани.

Отмечается, что родители других мегаполисов зачастую хотят, чтобы их чадо осталось в родном городе: Самара (59%), Нижний Новгород (57%), Краснодар (54%) Ростов-на Дону и Екатеринбург (по 50%).

Реже всего за свои города голосуют родители из Волгограда (28%), Омска (34%) и Уфы (35%).