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Казанцев приглашают присоединиться к «Акции памяти», проходящей в речном порту

Мероприятие, посвященное началу Великой Отечественной войны, пройдет завтра, 29 мая.

Казанцев приглашают присоединиться к «Акции памяти», проходящей в речном порту города. Мероприятие, посвященное началу Великой Отечественной войны, пройдет завтра, 29 мая.

«Впервые в истории России в рамках тактико-специального учения в период с 15 мая по 22 июня спланирован переход понтонной роты 12-й отдельной Гвардейской Краснознаменной Кенигсбергско-Городокской инженерной бригадой Центрального военного округа по реке Волга», — сообщили организаторы.

Всего сплав будет длиться 28 дней. Паром пройдет через Благовещенск, Набережные Челны, Казань, Ульяновск, Самару, Вольск, а завершится акция в городе Волгоград.

Тожественный митинг с участием официальных лиц, участников военно-патриотических клубов и движения «Юнармия» состоится в 10:00. Жителей и гостей столицы приглашают на 15 причал речного порта к 12:30. Посетители увидят образцы инженерного вооружения и узнают о работе понтонных подразделений. 

 

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