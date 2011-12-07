Театра Камала в Казани реконструируют по примеру московских проектов

Рустам Минниханов положительно оценивает планы по реконструкции театра имени Галиаскара Камала, вчера он ознакомился с примерами подобных проектов в Москве. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Вчера у Рустама Минниханова была рабочая поездка в Москву, где одним из пунктов было посещение одного из театров, для того чтобы посмотреть, как вопросы реконструкции решаются там. Также во время поездки был главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. Есть положительное решение Президента о том, что Камаловский театр заслуживает того, чтобы провести не просто ремонт, а глубоко посмотреть на ситуацию, потому что он является своего рода визитной карточкой города», — сказала Галимова.

Она добавила, что Рустам Минниханов положительно оценивает планы по его реконструкции, именно реконструкции, а не ремонта.

Галимова добавила, что сроки начала реконструкции объявит сам театр.

Ранее СМИ сообщали, что после того как театр им. Камала в Казани закроют на реконструкцию, все спектакли труппы будут проходить в КЦ «Сайдаш», а также на других площадках города.