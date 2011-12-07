Банан в горшке, руккола в ящике: как завести огород на подоконнике в городской квартире

Можно ли начинающим создать собственный огород?

Жительница Казани Надежда Борисова занимается огородом на подоконнике уже более пяти лет. Говорит, что выращивать микрозелень у себя дома может любой желающий — специальные навыки для этого не нужны. К таким растениям относятся: салат, шпинат, руккола, укроп и петрушка.

«Проще всего на подоконнике выращивать микрозелень. Для нее даже особо не нужны микролампы, разве что зимой. Сейчас продаются специальные семена для микрозелени, что удобно для начинающих, которые никогда не пробовали этим заниматься», — рассказывает Борисова.

В продаже сейчас можно найти большой выбор различных «интересных» семян для подоконников — это и помидоры, и баклажаны, и перец, и даже огурцы, но для них обязательна подсветка, говорит «микро-огородница». Им может не хватить обычного света, особенно зимой.

Вырастут на подоконнике лимоны и инжир?

У Надежда Борисовой на подоконниках помимо обычных растений у ее растут бананы, а также мандарины, лимоны и инжир. Чувствуют растения себя «прекрасно», отмечает Надежда, правда, бананы ещё не цвели.

«Есть специально выведенные бананы, есть сорта, которые вырастают высотой до 1 метра и немного больше, но они способны цвести и плодоносить в комнатных условиях. Для них нужен специальный свет и нужна влажность», — объясняет она.

Где купить семена?

Борисова поделилась, что сейчас семена для микрозелени есть в любых садовых центрах и интернет-магазинах, также там можно купить семена помидоров, баклажанов и огурцов. Выбор достаточно большой, а пять лет назад, вспоминает Надежда, не было практически никакого.

«Что касается бананов или лимонов, обычно покупается также через интернет. Уход за ними не такой уж сложный, в условиях нашего климата самое главное — обеспечить их достаточным количеством света и некоторой влажностью», — рассказывает собеседница.

Имеет ли значение специальный инвентарь?

Выбор специального инвентаря для домашнего огорода также велик, можно обзавестись как домашней теплицей, так и джутовым ковриков. Коврики из льна, джута и кокоса используются для выращивания микрозелении как полноценная замена почвы.

Такие коврики позволяют выращивать растения бессубстратным способом. Земли и грязи с этим приспособлением на подоконнике не будет, что значительно облегчит уход. Да и зелень вырастет чистой. Однако Надежда Борисова отметила, что растения плодоносят и без специальных приспособлений.

Когда можно начинать сажать?

Председатель правления союза садоводов РТ Владимир Дейнекин рассказал нашему изданию, что рассаду можно высаживать уже в феврале, когда её высаживают огородники и для дач.

«Для начала нужно купить землю, которая в мешках. Но я считаю, что этой земли недостаточно, можно привести землю со своих участков. Эти две земли нужно смешать в определенной пропорции один к одному. Затем уже можно выращивать ваши растения — нужно найти хорошее место, чтобы на растения светило солнышко и чтобы растениям было тепло», — рассказывает эксперт.

Нужен ли растениям дополнительный свет?

Дейнекин подчеркнул, что «домашним» садоводам стоит купить лампу с красным светом или на светодиодах, которые дают мощное освещение. Ведь растения обязательно должны получать достаточно света.

«Далее нужно рассадить маленькие растения в большую емкость потому что корневая система начинает расти и тогда их можно высаживать в горшки с большим объемом. Когда становится тепло, ваши растения стоит вынести на балкон, там же можно сделать и небольшой подогрев для них», — добавил эксперт.

Для капельного полива в магазинах продаются специальные шланги с отверстиями, что тоже значительно облегчит уход за домашним огородом.