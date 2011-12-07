Рустам Минниханов предложил усилить воспитательную роль школ

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости системы образования брать на себя особую ответственность за воспитание детей после трагедии в школе № 175. Тема обсуждалась в программе Тины Канделаки «Специальный гость», в которой Президент РТ принял участие.

Глава республики привёл в пример опыт советского государства, когда школа давала не только образование, но и занималась серьёзной воспитательной работой. Но главную роль, по его словам, должна занимать семья в воспитании ребёнка, ведь именно там закладывается фундамент личности человека.

«Наша вина, властей, что мы это допустили! Нам в этом надо разобраться. Может, нам еще сильнее укрепить школы? Но человек с ружьем может пойти в больницы, в торговые центры» — добавил он.

Также Рустам Минниханов предложил ограничить доступ детей к компьютерным играм и усилить контроль в вопросе выдачи прав на оружие.