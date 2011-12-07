Тёпленькая ушла! На сколько и как управляющие компании могут отключать горячую воду

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Специалист по коммунальным вопросам Центра общественного контроля ЖКХ Татьяна Емельянова объяснила, что отключение горячей воды должно проходить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) и постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Управляющие организации должны известить жителей домов за 10 рабочих дней до того, как решили планово приостановить подачу горячей воды. Срок для уведомления указан в подпункте «б» пункта 117 ПП РФ № 354.
Сделать это могут и через совет МКД (многоквартирного дома) — орган, который представляет интересы собственников и взаимодействует с управляющей организацией. Избирается он жильцами на общем собрании.
Нет горячей воды — нет и оплаты за неё.
Но, предупреждает специалист по коммунальным вопросам, главное — помнить, что из «горячего» крана может идти вода, не нагретая до нормативной температуры — это не ниже 60°С и не выше 75°С. В этом случае показания счётчиков будут считываться, а собственнику придётся платить за израсходованные кубы холодной воды по цене горячей.
Чтобы не было таких ситуаций, управляющие компании должны перекрыть задвижки на подающей магистрали, собственники квартир — перекрыть квартирный вентиль на стояке ГВС.
Период отключения горячей воды во время профилактических работ на сетях не должен превышать 14 суток. Это отмечено в пункте 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09.
Если горячей воды нет больше 14 дней, собственники квартир могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
При отсутствии счётчиков в доме ведомство может выдать предписание на перерасчёт платы. За каждый час отсутствия горячей воды свыше срока в 14 дней плата снижается на 0,15%. Кроме того, исполнитель должен выплатить штраф или пени, если причина перерывов — не техническая.
Это тоже повод обратиться в Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.
В случае снижение давления потребитель будет меньше платить за услугу.
В этом случае специалисты ведомства будут измерять давление в "горячих" кранах — делается это в утренние и вечерние часы максимального потребления воды. Отклонение давления подачи горячей воды до 25% влечёт уменьшение оплаты на 0,1% за каждый час. А при отклонении давления более чем на 25% потребитель освобождается от платы за эту коммунальную услугу.