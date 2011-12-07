Тёпленькая ушла! На сколько и как управляющие компании могут отключать горячую воду

Специалист по коммунальным вопросам Центра общественного контроля ЖКХ Татьяна Емельянова объяснила, что отключение горячей воды должно проходить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) и постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Как УК должны предупреждать жителей об отключении?

Управляющие организации должны известить жителей домов за 10 рабочих дней до того, как решили планово приостановить подачу горячей воды. Срок для уведомления указан в подпункте «б» пункта 117 ПП РФ № 354.

Сделать это могут и через совет МКД (многоквартирного дома) — орган, который представляет интересы собственников и взаимодействует с управляющей организацией. Избирается он жильцами на общем собрании.

Как оплачивается услуги горячего водоснабжения в период отключения?

Нет горячей воды — нет и оплаты за неё.

Но, предупреждает специалист по коммунальным вопросам, главное — помнить, что из «горячего» крана может идти вода, не нагретая до нормативной температуры — это не ниже 60°С и не выше 75°С. В этом случае показания счётчиков будут считываться, а собственнику придётся платить за израсходованные кубы холодной воды по цене горячей.

Чтобы не было таких ситуаций, управляющие компании должны перекрыть задвижки на подающей магистрали, собственники квартир — перекрыть квартирный вентиль на стояке ГВС.

На сколько УК могут отключать горячую воду?

Период отключения горячей воды во время профилактических работ на сетях не должен превышать 14 суток. Это отмечено в пункте 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09.

Если горячей воды нет больше 14 дней, собственники квартир могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

При отсутствии счётчиков в доме ведомство может выдать предписание на перерасчёт платы. За каждый час отсутствия горячей воды свыше срока в 14 дней плата снижается на 0,15%. Кроме того, исполнитель должен выплатить штраф или пени, если причина перерывов — не техническая.

А если после опрессовки нет давления в горячем кране?

Это тоже повод обратиться в Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.

В случае снижение давления потребитель будет меньше платить за услугу.

В этом случае специалисты ведомства будут измерять давление в "горячих" кранах — делается это в утренние и вечерние часы максимального потребления воды. Отклонение давления подачи горячей воды до 25% влечёт уменьшение оплаты на 0,1% за каждый час. А при отклонении давления более чем на 25% потребитель освобождается от платы за эту коммунальную услугу.