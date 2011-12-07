В преддверии Kazan Digital Week отобраны семь лучших FinTech-проектов

27 мая прошло первое мероприятие серии онлайн-хакатонов Digital SuperHero в преддверии Kazan Digital Week. Мероприятие было направлено на поиск и поддержку перспективных команд в сфере FinTech, сообщает ИА «Татар-информ».

Всего на конкурс было подано 78 заявок от команд из Казани, Иннополиса, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России. 20 проектов, которые представили свои решения перед членами жюри, вошли в шорт-лист. Из них для проведения пилотных внедрений отобрали 7 проектов.

Жюри оценивало инвестиционную привлекательность проектов, их конкурентные преимущества перед российскими и мировыми аналогами, наличие удобного интерфейса, возможность коммерциализации, проработанность проекта и другие критерии.

Финалисты на протяжении лета будут работать с менторами и смогут получить компенсацию до 500 тыс. рублей на проведение пилотных внедрений.

«Мы отобрали проекты, которые совпали с нашей повесткой и уже существующими инициативами. С ними мы готовы сотрудничать в рамках нашей акселерации. У нас были опасения, что будет мало ESG-повестки, но проектов в этом направлении оказалось много. У всех финалистов достаточный опыт, они подошли к масштабированию уже с хорошим продуктом, и сейчас наша задача — найти точки соприкосновения, чтобы получить максимальный эффект от партнёрства», — отметил организаторы.

Финалистами питч-сессии стали компании:

— Win-Bin, развивающая сервис и технологии в сфере устойчивого развития — это электронные баки для раздельного сбора вторсырья и приложение с кешбэком за правильную сортировку;

— EcoBox, которая занимается разработкой и производством девайсов для дезинфекции, стерилизации вещей, поверхностей и воздуха, безопасности сотрудников и клиентов, поддержания healthcare в компании и повышения лояльности клиентов;

— jiff.store — сервис объединяет все инструменты для запуска онлайн-продаж и работает по принципу no-code, позволяет развивать малый бизнес и является полноценной торговой площадкой, для компаний, продающих через социальные каналы;

— «Платформа SalesChain» — сервис продажи финансовых и нефинансовых продуктов через сеть внешних агентов и партнеров. Инструменты обладают продвинутой аналитикой и глубинными технологиями в сфере ResearchTools;

— e-place.com, занимающаяся SaaS-решением в сфере ResearchTools, закрывающим весь цикл работы с партнерами от онбординга и передачи заявок в банк до выплаты вознаграждения, включая все налоги;

— «Реалитика», которая помогает клиентам анализировать отзывы в режиме реального времени;

— RealtyCloud, которая занимается автоматической проверкой недвижимости и собственников на юридические риски за один час.

Также восемь проектов было отобрано в лонг-лист перед акселерацией для детального изучения и проработки их ограничений и возможностей.

«Этим мероприятием мы открыли большую серию мероприятий Digital SuperHero, которая будет идти до сентября. Ее итогом станет DemoDay на форуме Kazan Digital Week 2021, где будут представлены лучшие проекты, в том числе отобранные в рамках прошедшего мероприятия. Мне понравились, что многие команды используют аналитику. Приятно, что были проекты из Татарстана и Иннополиса — города инноваций», — рассказал директор «Телеком Интеграция» в Казани ГК Innostage Дмитрий Трофимов.

Напомним, на протяжении всего лета будут проходить онлайн-хакатоны в рамках серии Digital SuperHero. По их итогам лучшие команды примут участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре, где посоревнуются за главный приз — 300 тыс. рублей.