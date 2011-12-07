В Татарстане пройдет неделя приемов для родителей по вопросам налаживания контакта с детьми

С 31 мая по 4 июня в Татарстане состоится неделя приемов для родителей по вопросам налаживания контакта с детьми. Прямые эфиры пройдут на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в РТ.

В прямом эфире обсудят вопросы детского отдыха и занятости подростков в летний период, а также социальной поддержки материнства.

Кроме того, обсудят реализацию федерального партийного проекта «Крепкая семья». Педагоги-психологи дадут практические советы, «как научить ребенка управлять своими эмоциями и как взрослым установить гармоничные взаимоотношения с детьми».

Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (843) 238-10-00.

Прямые эфиры будут доступны на странице общественной приемной в соцсети Instagram (opriemnaya116).