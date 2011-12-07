Прошло экспертное обсуждение предвыборной программы Рустама Минниханова

Вопреки сложившемуся тренду, встреча экспертов состоялась в оффлайн режиме. Главной темой обсуждение стала предвыборная программа Рустама Миннихавнова, озвученная на сегодняшней партийной конференции ТРО ВПП «Единая Россия».

Четыре блока выступления действующего президента РТ были посвящены заботе о людях, создании условий для самореализации, развитию комфортной среды проживания в республике, а также развитие экономики и предпринимательства.

Эксперты отметили актуальность расстановки акцентов в выступлении Рустама Минниханова. Так, Президент Некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов согласился с президентом в том, что будущее экономики Татарстана основывается на ответственном недропользовании и ставке на высокие технологии.

В свою очередь президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов прокомментировал социальную часть программы Минниханова, отметив, что президент делает основной акцент на заботе о людях.

Председатель Молодежного правительства при Кабмине РТ Алла Абросимова отметила работу президента с молодежью. В своем выступлении она подчеркнула, что основной запрос молодого поколения — это социальная справедливость, и выразила надежду на то, что, избравшись на новый срок, Минниханов сумеет удовлетворить этот запрос.