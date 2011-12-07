Татарстан вошёл в топ-10 самых жарких мест Европы

Татарстан вошёл в топ-10 самых жарких территорий Европы. Об этом свидетельствуют данные сайта Eldorado Weather.

Так, по состоянию на сегодня 28 июня, 40,6 градусов со знаком плюс синоптики сайта зафиксировали в посёлке Яскуль в Буинском районе Татарстана. Кроме РТ в топ вошли населённые пункты республики Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, где также были зафиксированы самые высокие для европейской территории температуры — более 40 градусов.

Также в списке присутствуют населённые пункты Казахстана, Азербайджана и Турции. Так, самая высокая на европейской части суши температура в 42,5 градуса зафиксирована в селе Новый Уштаган в Казахстане.

Напомним, ранее профессор кафедры метеорологии Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что в Татарстане наблюдается самый жаркий июнь за 40 лет. Таким же жарким лето было в 1981 году.