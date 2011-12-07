Татарстанцы смогут получить бесплатную консультацию о нотариальных услугах

Во вторник, 29 июня, в два часа дня в Instagram состоится прямой эфир с участием специалистов Росреестра и Гильдии риэлторов Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Во время трансляции граждане смогут узнать, в каких случаях необходимо обратиться к нотариусу при оформлении недвижимости, как и когда нужно заверять договор купли-продажи у специалиста, а также какие последствия повлечет за собой игнорирование нотариальных услуг. Помимо этого, жители Татарстана смогут задать интересующие их вопросы и получить консультацию.

Проведение эфира на эту тему связано с быстрыми изменениями законодательства. Если несколько лет назад некоторые сделки заключались между сторонами в простой форме, то сейчас нормы законов существенно изменились и теперь очень часто без нотариального оформления сделки не обойтись, отметили в пресс-службе.

Задать свои вопросы можно как во время трансляции, так и заранее в официальных аккаунтах Росреестра Татарстана или Гильдии риелторов РТ в Instagram.