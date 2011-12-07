Замминистра здравоохранения РТ призвал персонал медучреждений отказаться от партнерских родов

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев призвал персонал медучреждений отказаться от партнерских родов. Свою рекомендацию он связывает с пандемией коронавируса.

Как сообщает «Реальное время», Абашев заявил, что «женщина и так, заходя в родильное отделение с неустановленным статусом по носительству коронавируса, сама по себе вызывает настороженность медперсонала». А потому он рекомендовал медучреждениям отказаться от партнерских родов призывал всех «воздержаться от таких мероприятий».

По мнению чиновника, это может добавить больше рисков даже несмотря на регламент Минздрава, гласящий об обязательном тестировании рожениц на COVID-19.

Уточнить такой порядок проведения тестирования перед родами должны будущие мамы сами. Однако любые тесты, связанные с госпитализацией в стационар, проводятся на безвозмездной для пациента основе.