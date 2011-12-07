Бахрейн и Татарстан укрепили бизнес-отношения на KazanSummit

Торгово-промышленные палаты Бахрейна и Татарстана усилят экономическое сотрудничество в области торговли, инвестиционных технологий, инноваций, франчайзинга, а также в других отраслях промышленности. Соответствующее соглашение на полях KazanSummit подписали председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Шейх Самир Насс и председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Согласно документу, стороны будут регулярно обмениваться рыночной информацией и открывающимися для бизнеса возможностями. Помимо этого, планируется обмен экономических делегаций для продвижения торговли и инвестиций.

Торгово-промышленные палаты будут организовывать совместные мероприятия, как очные, так и виртуальные. Также планируется проведение выставок и конференций. При этом каждая из сторон будет нести ответственность за свои расходы, связанные со всеми мероприятиями по реализация Меморандума.

Ранее министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль Заяни на полях ПМЭФ-2021 заявил, что их страна с радостью примет Татарстан на мероприятиях, посвященных дням России в Бахрейне.